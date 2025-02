Benfica x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, 8/2, pela rodada 21 do Campeonato Português, o Benfica tem uma boa oportunidade de se aproximar do líder Sporting. Atualmente com 44 pontos na tabela, os benfiquistas estão a sete pontos dos rivais lisboetas. Mas os Sportinguistas já jogaram na rodada e ficaram no 1 a 1 com o Porto, fora de casa. Assim, as Águias, que enfrentam o Moreirense, podem diminuir a diferença para quatro pontos em caso de vitória. O jogo será em casa, no Estádio da Luz, às 15h (de Brasília).

Mas é bom que o Benfica entre focado neste jogo. Afinal,Moreirense faz uma campanha razoável, tem 23 pontos, está em 11º e pode ganhar duas posições em caso de sucesso. Além disso, o time vem sendo algoz dos gigantes: já venceu o Porto e o Sporting nesta temporada e, no primeiro turno da Liga, empatou com os benfiquistas em 1 a 1.

Onde assistir?

O canal Disney+ Premium transmite a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Benfica?

O técnico Bruno Lage não contará com Di María e Arthur Cabral, machucados, e que serão resguardados para tentarem jogar a partida da Champions, contra o Monaco, fora de casa, na próxima quarta-feira. Já Bruno é outro desfalque: está suspenso.

No ataque, Bruno Lage irá com um trio ofensivo formado por Schjelderup, Pavlidis e Akturkoglu, tudo para obter uma boa vitória e entrar de vez na briga pelo título.

Como chega o Moreirense?

O técnico Cesar Peixoto terá quase a força máxima, Apenas o apoiador Sidnei Tavares e Infande. No ataque, ele tem uma dúvida. Luis Asue e Guilherme Schettine disputam uma vaga no ataque. Este último é o favorito. Apesar do Moreinrese conseguuir bons resultados contra os grande e ter empatado com Benfica em 1 a 1, o jogo deste sábado é muito difícil.

“Em casa temos feito bons jogos. Mas enfrentar o Benfica na Luz é duríssimo. Assim, precisaremos de um pouco de sorte para sair com um bom resultado”, disse Peixoto.

BENFICA X MOREIRENSE

21ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 8/2/2025, 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Tomás Araujo, Antonio Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Aursnes, Manuel Silva, e Kokcu; Schjelderup, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

MOREIRENSE: Kewin; Dinis Pinto, Marcelo, Maracas e Godfried Frimpong; Ofori e Ismael; Pedro Santos, Alan e Benny Martins; Schettine (Asue). Técnico: Cesar Peixoto

Árbitro: Bruno Costa

Auxiliares: Jorge Fernandes e João Morte

VAR: Manuel Oliveira

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.