Bruno Henrique, do Flamengo, completa 500 jogos na carreira no Fla-Flu deste sábado

Depois de receber a coroa de rei da Supercopa do Brasil, Bruno Henrique irá atingir uma marca importante na carreira no Fla-Flu. O confronto acontece neste sábado, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). Afinal, o atacante, de 34 anos, irá completar 500 partidas na carreira e vive um grande momento com a camisa rubro-negra em 2025.

“É um motivo de muito orgulho para mim completar essa marca de 500 jogos na carreira. Lá atrás quando tudo era apenas um sonho eu jamais imaginava viver no futebol tanta coisa que eu tenho vivido. Sou muito grato a Deus, à minha esposa, meus filhos, familiares, amigos, meu empresário e a todos que acreditam e me incentivam todos os dias a seguir buscando sempre mais”, disse o camisa 27 ao portal “ge”.

Antes de iniciar a carreira profissional, o jogador trabalhou como recepcionista de um escritório de Belo Horizonte para conciliar com os jogos amadores pelo Inconfidência Futebol Clube, do Bairro Concórdia. Assim, ao longo dos anos teve passagens por Uberlândia-MG, Itumbiara-GO, Goiás, Wolfsburg (Alemanha), Santos, até chegar ao Flamengo em 2019.

História marcante no rubro-negro

De lá para cá, foram 285 jogos com a camisa do clube carioca. No total, 147 gols e 79 assistências, em 499 partidas na carreira, que o levou à seleção brasileira. Além disso, se tornou recordista de títulos da história do clube ao lado de Arrascaeta, com 14 conquistas. Nesse sentido, ele também entrou para a galeria dos maiores ídolos do time.

Dessa forma, a volta por cima em 2025 acontece no momento em que Pedro se recupera de uma série lesão e Gabigol deixou o clube em direção ao Cruzeiro. Após grave lesão no joelho direito em 2022 e uma investigação da Polícia Federal no fim de 2024, Bruno Henrique se torna peça-chave do esquema do ex-companheiro e agora treinador Filipe Luís.

“Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, pela equipe. Em todo momento, ele corre o tempo todo para a equipe. Assim, desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios: aquela expulsão (contra o Corinthians), acho que ele só tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma… E eu falei para o meu auxiliar no jogo: “Decisão é para os grandes”. O Bruno Henrique não é grande, ele é gigante na história desse jogo”, afirmou o comandante.

Por fim, considerado como “Rei dos Clássicos”, o atacante vai completar a marca justamente contra um dos rivais do Rubro-Negro: o Fluminense. Diante do Tricolor, ele já marcou quatro gols, assim como estufou a rede do Botafogo em sete oportunidade e oito vezes a do Vasco.

Jogos de Bruno Henrique na Carreira

Flamengo – 285

Santos – 88

Goiás – 59

Uberlândia (MG) – 35

Wolfsburg (ALE) – 17

Itumbiara (GO) – 13

Seleção – 2

