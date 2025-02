Time da Terceirona inglesa faz gol do meio de campo em cima do City

No duelo deste sábado, 8/2, e, que os londrinos do Leyton Orient recebeu Manchester City, pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, ocorreu um lance incrível. Aos 16 minutos do primeiro tempo, com o placar em 0 a 0, após roubar uma bola na defesa, o time da casa, que é da terceira divisão inglesa, iniciou um contra-ataque. Donley recebeu a bola cerca de três passes depois do meio de campo e observou o goleiro Ortega adiantado. Arriscou dali mesmo. Desesperado, o arqueiro alemão tentou voltar, mas a bola bateu no travessão, nas costas do goleiro e entrou. Gol contra de Ortega! Mas todo mérito para Donley.

O City ainda tentou o empate no primeiro tempo, sem sucesso. Em uma das tentativas, Bernardo Silva chutou e… Donley, o personagem do dia, salvou em cima da linha. Assim, os Citizens foram para o intervalo amargando uma derrota parcial.

Victor Reis estreia no City

Vale destacar que o City entrou com muitas alterações em relação ao time titular, já que jogará contra o Real Madrid, na terça-feira, pela repescagem da Champions. Mas com atrações. O zagueiro brasileiro Vitor Reis, ex-Palmeiras e contratado na janela de janeiro por R$ 219 milhões, foi escalado como titular e fez sua estreia com a camisa do City.

Nico González: estreia amarga

O espanhol Nico González, contratado junto ao Barcelona por R$ 360 milhões, também fez sua estreia. Mas não foi boa. Foi ele quem perdeu a bola no lance do gol e ainda saiu lesionado aos 20 minutos do primeiro tempo.

