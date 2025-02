Ex-Palmeiras estreia pelo City, que vence e avança na Copa da Inglaterra

Neste sábado, 8/2, em duelo pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra, o Leyton Orient recebeu o Manchester City no Brisbane Road, em Londres, e quase surpreendeu. Depois de sair na frente com um gol de meio de campo inacreditável, este time da Terceirona levou o empate e só viu o poderoso tetracampeão inglês virar o jogo na reta final. No fim, City 2 a 1 e classificado à próxima fase. Mas o Leyton, que há 99 anos não enfrentava os Citizens, saiu de campo aplaudido pela sua torcida.

O time da casa saiu na frente com Ortega, contra, aos 16 minutos. O chute de Donley, do meio de campo, bateu no travessão, no goleiro e entrou, e o juiz deu o tento para o arqueiro. Mas todo mérito para Donley. Apenas no segundo tempo o City conseguiu virar. Primeiramente com Khusanov e, depois, com De Bruyne. Assim, o time avança às oitavas da competição mais antiga do mundo.

Vitor Reis estreia no City

Vale destacar que o City entrou com muitas alterações em relação ao time titular, já que jogará contra o Real Madrid, na terça-feira, pela repescagem da Champions. Mas com atrações. O zagueiro brasileiro Victor Reis, ex-Palmeiras e contratado na janela de janeiro por R$ 219 milhões, foi escalado como titular e fez sua estreia com a camisa do City.

Nico González: estreia amarga

O espanhol Nico González, contratado junto ao Barcelona por R$ 360 milhões, também fez sua estreia. Mas não foi boa. Foi ele quem perdeu a bola no lance do gol e ainda saiu lesionado aos 20 minutos do primeiro tempo.

Gol histórico para o Leyton

O Leyton surpreendeu. Aproveitou a partida do City, que entrou com muitos reservas, já que poupou vários titulares para o duelo com o Real Madrid pela Champions. Quase marcou com Kelman, que ganhou de Victor Reis na corrida e chutou mal. Mas fez o gol aos 16. Nico González perdeu a bola na intermediária de ataque e Donley, ao receber o passe no meio de campo, chutou para fazer 1 a 0. O City ficou em cima e perdeu boas oportunidades; na melhor delas, Donley, que foi ajudar na defesa, salvou em cima da linha um chute de Bernardo Silva.

Virada do City

No segundo tempo, o City ficou em cima. Levou alguns contra-ataques (Ortega evitou um gol), mas criou pelo menos sete chances de ouro. E duas delas entraram. Aos 11, Grealish encontrou Khusanov na entrada da área, e este chutou para deixar tudo igual. Aos 33, De Bruyne, que começou no banco, recebeu pela esquerda e, com um toquinho, tirou o goleiro Keeley e a zaga da jogada. Enfim, garantiu a vitória,mas não sem antes levar o maior sufoco. O gol que Happe perdeu aos 45, livre chutou por cima, foi para ser muito lamentado pela torcida da casa.

