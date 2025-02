Mirassol x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Mirassol e Noroeste se enfrentam neste sánado, às 16h (de Brasília), pelo Paulistão. O jogo será no Campos Maia, em Mirassol. O time da casa faz boa campanha e, com 15 pontos, está em segundo lugar no Grupo A, com sua vaga quase assegurada às quartas. O Noroeste é o 4º colocado do Grupo C, com 6 pontos, e precisa vencer para seguir na briga por uma vaga nas quartas. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 14h30, sob o comando de César Tavares, que também estará na narração.