Estreia de Rivellino com a camisa do Fluminense completa 50 anos

Ídolo do Fluminense, Rivellino é um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Assim, no dia 8 de fevereiro de 1975, há exatos 50 anos, o ex-jogador entrava em campo pela primeira vez pelo Tricolor e marcava três gols na goleada por 4 a 1 contra o Corinthians, seu antigo time, no Maracanã.

Um dos líderes da Máquina Tricolor, que foi bicampeã carioca em 1975 e 1976, o craque marcou dois gols logo no primeiro tempo da partida e colocou o time de Laranjeiras na frente do placar.

Em seguida, o Timão descontou, com Lance, mas viu o campeão mundial em 1970 fazer o terceiro em um golaço de cobertura e Gil sacramentar a goleada, de pênalti, ambos no segundo tempo. O triunfo rendeu ao Fluminense a conquista do título da Taça João Coelho Netto, o Preguinho, em homenagem aos seus 70 anos.

Festa em clima de Carnaval

Em clima de Carnaval, o público deu um espetáculo à parte nas arquibancadas. Por lá, tiveram fantasias e adereços nas cores verde, branco e grená, além da presença de Cartola e da bateria da Mangueira.

“O que nos diz a história do futebol é que nunca houve uma estreia como a de Rivellino. Se Riva marcasse um gol, um cínico e escasso gol, tricolores vivos ou mortos estariam bebendo champanhe pelo gargalo. Se fizesse dois gols, a nossa euforia seria maior. Vejam bem: a galera tricolor se daria por satisfeita com um gol, mais com dois. E o craque fez, não um, nem dois, mas três. Por isso, repito que nunca se viu uma estreia assim”, escreveu Nelson Rodrigues, em crônica após o jogo.

Por fim, Rivellino disputou 158 jogos pelo Fluminense e marcou 57 gols entre 1975 e 1978. Além disso, o meia conquistou os Cariocas de 1975 e 1976, a Copa Viña del Mar de 1976, o Torneio de Paris de 1976 e o Troféu Teresa Herrera de 1977.

