Botafogo negocia saída de Matheus Nascimento para time da MLS

O atacante Matheus Nascimento está de saída do Botafogo. O jogador tem acordo perto de ser sacramentado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele vai atuar na Major League Soccer por empréstimo até o fim do ano. Contudo, o Alvinegro tenta incluir aditivos para ter lucro certo com o atleta.

A princípio, o negócio envolvendo a saída de Matheus Nascimento inclui opção de compra por parte do time da Califórnia. Entretanto, o Botafogo tenta adicionar metas fixas para transformar a cessão temporária em um contrato definitivo do atacante com o clube da Major League Soccer. A informação é do “Canal do TF”.

LEIA MAIS: Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz

Assim, o jogador, que tem apenas 20 anos, não será relacionado para o duelo contra o Madureira, neste domingo (9), pela nona rodada do Campeonato Carioca. Afinal, as negociações estão em estágio muito avançado.

Matheus Nascimento surgiu como uma das principais joias da base do Botafogo nos últimos anos. O atacante estreou com apenas 16 anos, porém nunca conseguiu se firmar no time principal do Glorioso. Até o momento, são 96 partidas disputadas e 12 gols anotados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.