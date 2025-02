Leverkusen empata com o Wolfsburg e vê Bayern disparar na Bundesliga

Fora de casa, o Bayer Leverkusen necessitava vencer para não deixar o Bayern de Munique aumentar a diferença na liderança da Bundesliga. No entanto, os comandados do técnico Xabi Alonso não conseguiram sair do 0 a 0 contra o Wolfsburg pela 21ª rodada da competição. Com o resultado, os visitantes alcançaram a marca de 46 pontos, oito atrás do líder, enquanto os donos da casa estão com 30, na 8ª posição.

A próxima rodada da Bundesliga reserva nada menos que o duelo do líder contra o segundo colocado. Assim, o Leverkusen recebe o Bayern de Munique, no sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no confronto decisivo. O Wolfsburg, por sua vez, mede forças com o Stuttgart, fora de casa, no mesmo dia, entretanto às 11h30 (de Brasília).

Não valeu

Nos primeiros minutos da partida, Koulierakis aproveitou uma cobrança de falta na área para acertar um belo cabeceio e abrir o placar para os donos da casa. No entanto, a arbitragem viu o impedimento na jogada e anulou o tento inicial do Wolfsburg.

Inacreditável

Na melhor chance do Leverkusen no primeiro tempo, Mukiele recebeu um passe de cabeça, porém resvalou na bola praticamente embaixo da baliza e mandou por cima.

Paredão se destaca

Ainda no primeiro tempo, Tiago Tomas teve boa oportunidade de finalizar dentro da área, contudo parou na boa defesa de Hradecky, que salvou os visitantes e teve uma atuação segura nos primeiros 45 minutos.

Na sequência, o vice-líder tentou abrir o placar, mas pecou na pontaria. Xhaka chutou da entrada da área, porém mandou por cima da meta de Muller.

Dificuldades do vice-líder

O segundo tempo foi mais equilibrado e sem grandes chances claras de gol nos primeiros trinta minutos. O Leverkusen tentava furar o bloqueio dos donos da casa, mas pecava tanto na pontaria de fora de área, quando na construção das jogadas. Previsível, a equipe de Xabi Alonso teve muita dificuldade para ser perigoso.

Travessão estremece e pedido de pênalti

Como os visitantes tiveram dificuldades, foi o Wolfsburg quem assustou. Fischer avançou e arriscou de longe para acertar o travessão e assustar os visitantes. Do outro lado, Wirtz caiu na área e pediu pênalti, todavia o árbitro mandou o jogo seguir. No último lance da partida, o meio-campista teve ótima chance de finalizar na área após passar pelo adversário, mas mandou para fora.

