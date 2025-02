Sevilla x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste domingo (9), às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada, diante do Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán. Afinal, os comandados do técnico Hansi Flick somam 45 pontos, na terceira colocação, a quatro do líder Real Madrid, que terá um clássico com o Atlético de Madrid na rodada.

Dessa forma, a equipe culé, 3ª colocada, quer reagir para encostar no rival e na reta final da competição beliscar a taça. Os donos da casa, por sua vez, ocupam a 13ª posição, com 28 pontos, no meio de tabela.

Onde assistir

A partida deste domingo (9) terá a transmissão da Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Sevilla

A equipe mandante tem duas baixas confirmadas para o duelo contra o Barça. Nianzou está lesionado, enquanto Carmona cumpre suspensão. Diante desse cenário, a equipe tenta reagir na competição, visto que tem apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos e tenta encostar no pelotão de frente para almejar as competições continentais.

Como chega o Barcelona

O técnico Hansi Flick não poderá contar com o trio Ter Stegen, Christensen e Bernal, que seguem entregues ao departamento médico e fora de combate. Por outro lado, o comandante alemão não terá atletas suspensos para o duelo. Assim, a aposta é no sistema ofensivo, que marcou até aqui 109 gols em 35 jogos, com média superior a 3,11 por partida.

Sevilla x Barcelona

23ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 09/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj e Pedrosa; Saúl, Lokonga e Saw; Lukebakio, Vargas e Romero. Técnico: Garcia Pimienta.

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; Gavi, Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP).

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.