Escalação do Santos: Neymar pode ser titular pela primeira vez após retorno

Neymar pode ser a grande novidade do Santos para a partida contra o Novorizontino no próximo domingo (9), no estádio Jorge Ismail de Biasi, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe encerrou sua preparação neste sábado (8) e deve contar com o atacante desde o início.

Caso se confirme a expectativa, será a primeira vez de Neymar como titular depois do seu retorno ao clube. O jogador treinou normalmente neste sábado, no CT Rei Pelé, após fazer apenas trabalhos internos na última sexta.

A condição física de Neymar recebeu elogios da comissão técnica após o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última quarta-feira (5). O camisa 10 tinha previsão de atuar cerca de 30 minutos, mas foi lançado por Caixinha no intervalo e ficou 52 minutos em campo. O treinador avaliará o jogador neste domingo para confirmar sua escalação contra o Novorizontino.

Contudo, o Santos terá o desfalque de Luan Peres. O zagueiro está com uma tendinopatia na região posterior da coxa direita e será preservado do jogo do Paulistão.

Quem também não estará em Novo Horizonte para a partida do Santos é Pedro Caixinha. O técnico se recupera de um procedimento oftalmológico e não viajará. Ele esteve no CT Rei Pelé neste sábado, mas não participou efetivamente dos treinamentos. Assim, Pedro Malta comandará o Peixe na partida.

Neymar mostra habilidade em treino

Neste sábado, Malta comandou um treino tático e deu ênfase a jogadas de bola parada. Em seguida, Neymar mostrou a habitual habilidade em um desafio com os companheiros.

Além disso, o camisa 10 esteve com jovens das categorias sub-16 e sub-17. Durante a conversa, Neymar falou sobre a volta ao Santos e desejou boa sorte aos meninos da base.

Dessa maneira, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.