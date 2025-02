Milan vence o Empoli e sobe na tabela do Campeonato Italiano

O Milan conquistou importante vitória neste sábado (8). Fora de casa, o Rossonero bateu o Empoli por 2 a 0, com gols de Rafael Leão e Santiago Giménez, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado coloca o Milan mais perto do pelotão de frente do Calcio. Agora, a equipe de Milão assumiu provisoriamente a sétima colocação, com 38 pontos, ultrapassando o Bologna, e fica a quatro da Lazio, que está em sexto. Já o Empoli permanece em situação delicada, com apenas 21 em 17º, podendo entrar na zona de rebaixamento.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), quando recebe o Feyenoord, às 14h45 (de Brasília), no San Siro, pelos playoffs da Champions. Pelo Italiano, o Milan joga novamente em casa, contra o Verona, no próximo sábado (15). Já o Empoli visita a Udinese no domingo.

O primeiro tempo teve poucas emoções no Estádio Carlo Castellani. O Milan não teve qualidade para entrar na defesa do Empoli e pouco criou. Uma finalização de João Félix para fora foi o lance mais perigoso. Do outro lado, o Empoli mandou uma bola na trave e quase abriu o placar.

Mudanças no intervalo fazem Milan crescer

No intervalo, o técnico Sergio Conceição mandou a campo Rafael Leão, Santiago Giménez e Pulisic, dando nova cara ao setor ofensivo. No entanto, a estratégia ficou abalada quando Tomori levou o segundo amarelo e acabou expulso aos dez minutos. O Empoli não aproveitou a vantagem numérica e, após análise do VAR, viu Marianucci levar o vermelho direto logo em seguida.

O Rossonero se animou e abriu o placar com Rafael Leão, de cabeça, aos 23 minutos. O Empoli foi para o ataque de forma desordenada e acabou penalizado por isso. Em contragolpe, o goleiro Maignan lançou Pulisic. O norte-americano ajeitou e tocou par Giménez, que driblou o marcador e bateu colocado para fazer um lindo gol, garantindo o triunfo rubro-negro.

