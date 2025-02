Napoli x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli terá mais um desafio para se manter na ponta da classificação. Assim, neste domingo (9), às 16h45 (de Brasília), a equipe recebe a Udinese, no estádio Diego Armando Maradona, pela 24ª rodada. Nesse sentido, caso vença, o time pode aumentar a diferença para a Inter de Milão, que mede forças com a Fiorentina, na segunda-feira (10).

Dessa forma, os comandados do técnico Antonio Conte somam 54 pontos, três à frente da Inter, enquanto os visitantes estão com 29 e ocupam, no momento, a 10ª posição.

Onde assistir

O confronto deste domingo (9) terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (Streaming).

Como chega o Napoli

Depois de praticamente um mês longe dos gramados, Alessandro Buongiorno reapareceu entre os relacionados. Por outro lado, Antonio Conte não poderá contar com o lateral-esquerdo Mathias Olivera, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

Como chega a Udinese

A equipe encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias ao derrotar o Venezia por 3 a 2 na rodada passada. Nesse sentido, o foco é tentar encostar no pelotão de frente e ainda sonhar com uma vaga nas competições continentais. Por fim, a equipe não poderá contar com Okoye, Giannetti e Toure, todos lesionados.

Napoli x Udinese

24ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 09/02/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Técnico: Antonio Conte.

Udinese: Lucca; Thauvin, Sanchez, Kamara; Payero, Lovric, Ekkelenkamp, Solet; Bijol, Kristensen e Sava. Técnico: Kosta Runjanic

Árbitro: Livio Marinelli

Auxiliares: Andrea Zingarelli e Federico Votta

VAR: Giacomo Camplone



