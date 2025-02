Retegui faz quatro, e Atalanta massacra o Verona pelo Campeonato Italiano

A Atalanta não tomou conhecimento do Verona e goleou por 5 a 0, neste sábado (8), atuando fora de casa. O grande destaque da partida foi o atacante Retegui, que marcou quatro gols. O brasileiro Ederson completou o placar.

Com o resultado, a equipe de Bérgamo chegou a 50 pontos, a quatro do líder Napoli. Já o Verona está em 14º, com 23, perto da zona do rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo sábado. Enquanto a Atalanta recebe o Cagliari, às 11 (de Brasília), o Verona vai ao San Siro encara o Milan, às 16h45.

Com os quatro gols anotados, Retegui disparou na disputa pela artilharia do Campeonato Italiano. Agora, o jogador soma 20 bolas na rede no Calcio, cinco à frente de Moise Kean, da Fiorentina.

Retegui faz três só no primeiro tempo

O show de Retegui começou aos 20 minutos, quando aproveitou rebote do belga De Ketelaere e abriu o placar. Em seguida, fez mais um ao receber de Djimsiti, girar e bater de canhota. O terceiro da Atalanta foi de Ederson.

Ainda na primeira etapa, o artilheiro chegou ao seu hat-trick, novamente aproveitando rebote na área. Na etapa final, coroou sua grande atuação ao receber cruzamento e finalizar de esquerda.

Aos 25 anos, Retegui foi revelado na base do Boca Juniors. Antes de chegar ao Calcio, atuou também pelo Estudiantes, Talleres e Tigre. Em agosto do ano passado, a Atalanta pagou 28 milhões de euros para contratá-lo junto ao Genoa. Nesta temporada, marcou 23 gols e deu quatro assistências em 33 partidas disputadas. Ele atua pela seleção da Itália desde 2023.

Foi a primeira vez que o atacante fez quatro gols em um só jogo. Anteriormente, havia balançado as redes mais de uma vez contra seis equipes: Lecce (2), Genoa (3), Verona (2), Young Boys (2) e Como (2).

