Botafogo busca a contratação de Henry Mosquera, do Bragantino

Neste sábado (08), o Botafogo, que segue ativo no mercado de negociações, enviou uma proposta por Henry Mosquera, atacante do RB Bragantino, e negocia a contratação definitiva do jogador. Ele atua pelo lado de campo, sendo considerado pela diretoria uma opção que pode surpreender e conquistar seu espaço no elenco alvinegro.

Inicialmente, o clube planejava trazer o atleta por empréstimo, mas mudou a estratégia após o Bragantino rejeitar essa modalidade. As conversas entre as partes continuam, conforme informou o portal ge. Os valores das negociações não foram revelados.

LEIA MAIS: Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz

Todavia, o atacante colombiano é visto como uma opção interessante por atuar nas pontas. Atualmente, o Botafogo conta com Artur, Matheus Martins e Jeffinho, que está lesionado. Além disso, os jovens Rafael Lobato e Yarlen, vindos da base, também estão à disposição.

Por fim, mesmo com as tratativas por Henry, a diretoria mantém, portanto, interesse em Bitello, que joga na Rússia, e em Santiago Rodríguez, atualmente na MLS, dos Estados Unidos.

