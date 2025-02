Atlético atualiza situação de atacante lesionado antes do clássico com o Cruzeiro

O Atlético enfrenta sérios desafios para o clássico contra o Cruzeiro, que acontece neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O técnico Cuca terá desfalques importantes para a partida.

O primeiro deles é Júnior Santos, que foi expulso no último jogo e está fora do confronto. Curiosamente, ele havia sido poupado, mas teve que entrar em campo após Cuello sentir dores no tornozelo esquerdo durante a partida.

Falando em Cuello, o Atlético atualizou a situação do jogador. A reportagem do Jogada10 entrou em contato com uma fonte dentro do clube, mas não obteve uma resposta precisa sobre a presença do atleta no clássico. A informação obtida é que Cuello segue em tratamento médico e ainda não se sabe se estará disponível para o jogo.

Além de Júnior Santos e Cuello, Cuca também terá outras duas baixas: Caio Maia e Cadu, que estão no departamento médico.

O jogo contra o Cruzeiro é decisivo para o Galo. Caso o Atlético não vença e dependendo da combinação de resultados, a equipe pode ficar eliminada do Campeonato Mineiro. Por isso, a vitória é fundamental.

