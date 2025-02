Mateusão segue brilhando, e Shabab alcança oitava vitória consecutiva

O atacante Mateusão é a estrela do momento no Ah-Ali, da Arábia Saudita. Afinal, assim que vem acontecendo nos últimos duelos da equipe. Neste sábado (08/02), o jogador balançou as redes pela quarta partida seguida, desta vez na vitória contra o Ajman, por 3 a 1, a oitava consecutiva do time. Desse modo, no total, a equipe comandada por Paulo Sousa chegou aos 21 jogos de invencibilidade, e o atacante ex-Flamengo aos 11 gols na temporada.

Aliás, a última derrota do Shabab Al-Ahli aconteceu em outubro de 2024. Do período para cá, são cinco empates e 16 vitórias. E o atacante Mateusão balançou as redes seis vezes nas últimas quatro partidas. Assim, ele falou sobre a fase positiva.

“É uma sensação muito boa poder desfrutar desse momento que estamos vivendo. Atacante vive de gols, e graças a Deus estou conseguindo ajudar a equipe marcando nas últimas partidas. E nosso time vem de uma sequência positiva, de vitórias importantes e um longo período sem perder, e isso eleva a nossa confiança. Sabemos que cada jogo é diferente, e o importante é sempre o próximo”, disse o atacante

Então a gente procura manter os pés no chão, sabendo de nossas qualidades, para buscar as vitórias. Tudo isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Espero que a gente possa seguir nessa maré positiva em busca dos nossos objetivos”, Concluiu Mateusão

