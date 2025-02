Shakhtar Donetsk anuncia Kauã Elias, cria do Fluminense

A cria do Fluminense, Kauã Elias, foi anunciado neste sábado (08) como novo jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A negociação envolveu 17 milhões de euros fixos (R$ 101,87 milhões na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$ 11,99 milhões) em bônus. Ele assinou contrato por cinco temporadas.

Aliás, o jovem atacante já está no Velho Continente desde terça-feira (04), onde realizou exames no novo clube e formalizou o vínculo. Nas redes sociais, o Tricolor Carioca prestou uma homenagem ao atleta.

Destaque da equipe brasileira no fim da temporada passada, Kauã marcou gols decisivos e ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento. Os ucranianos já monitoravam o atacante e, quando surgiu a oportunidade, concretizaram a contratação.

Números de Kauã pelo Tricolor Carioca

Pelo Fluminense, Kauã marcou oito gols em 46 partidas. Além disso, brilhou no Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira, sendo um dos artilheiros com cinco gols. Agora, terá sua primeira experiência internacional.

