Jorge Jesus revela que Neymar saiu triste do Al-Hilal: ‘Principalmente comigo’

Jorge Jesus afirmou que Neymar deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com um sentimento de tristeza. O treinador comentou ainda que o brasileiro ficou chateado com ele. As declarações foram concedidas ao “Canal 11”, de Portugal.

Em um vídeo publicado pelo veículo, o repórter questiona se o camisa 10 deixou o clube árabe triste. O treinador respondeu que sim.

“Saiu, principalmente comigo”, declarou o comandante português.

O treinador indicou que não contaria com Neymar ao não o inscrever na segunda metade do Campeonato Saudita, apesar de o jogador estar recuperado de grave lesão no joelho e posterior problema muscular. Para ter o atleta à disposição, o Al-Hilal teria que tirar um dos oito estrangeiros inscritos na competição. Assim, o camisa 10 poderia atuar somente na Liga dos Campeões da Ásia.

Ainda durante a entrevista, Jorge Jesus elogia Neymar e diz que gostaria de contar com o brasileiro na Champions da Ásia e no Mundial de Clubes. No entanto, o brasileiro decidiu por retornar ao Santos.

“Foi o melhor jogador com quem trabalhei como treinador”, afirmou.

Neymar fica chateado com Jorge Jesus

Durante esta semana, Neymar deixou claro que ficou chateado com Jorge Jesus, que declarou que o atacante não estava em condições de acompanhar os companheiros.

“Eu estou pronto para jogar. A base de treinos eu tinha, mas eu precisava de jogos. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar, que estava, sim, nas mesmas condições dos outros atletas. Até porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu”, afirmou Neymar, em entrevista à “CazéTV”.

Jorge Jesus decidiu não inscrever Neymar no Campeonato Saudita 2024/25 por conta da grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023 em jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. O torneio nacional no país do Oriente Médio prevê que cada time pode ter, no máximo, dez jogadores não asiáticos inscritos no plantel, sendo que dois deles obrigatoriamente nascidos a partir de 2003. Dessa maneira, como já tinha estourado o limite, o treinador optou por não colocar Neymar.

Confira os estrangeiros do elenco do Al-Hilal: os brasileiros Renan Lodi, Malcom, Marcos Leonardo (sub-21) e Kaio César (sub-21), os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono.

