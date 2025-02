Novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim chega em Belo Horizonte

O novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, desembarcou neste sábado (08) em Belo Horizonte, no Aeroporto de Confins. O profissional estava em Lisboa, Portugal, e vai acompanhar o clássico entre o time celeste e seu grande rival, o Atlético-MG. O confronto acontece neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Mineiro.

Leonardo Jardim, portanto, chega para substituir Fernando Diniz, que, após uma sequência ruim de resultados em janeiro e desde o ano passado, não suportou a pressão e foi demitido pela diretoria do clube mineiro. Essa será a primeira experiência do técnico português no futebol brasileiro.

“É claro! Estou aqui hoje para acompanhar amanhã”, disse Jardim ao chegar em Belo Horizonte, ao ser questionado sobre o clássico.

“Muito obrigado por terem vindo. Estou muito feliz de estar no Brasil, de estar no Cruzeiro, sendo um clube grande e de grande tradição. Era um dos meus objetivos na carreira treinar um clube no Brasil. Estou muito satisfeito. Segunda-feira falamos na coletiva”, concluiu o treinador.

Contrato de Jardim com o Cruzeiro

Jardim, aliás, traz três auxiliares com ele: António Vieira, José Barros e Diogo Dias, profissionais que o acompanham há muito tempo. A estreia do técnico pelo Cruzeiro deve ocorrer contra o Democrata GV, na próxima quarta-feira, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Todavia, seu contrato de Leonardo Jardim com o Cruzeiro vai até o final de 2026. Desse modo, além do estadual, ele comandará o time em competições como a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão.

