Fluminense e Flamengo deixam a desejar e empatam sem gols no Maracanã

Deu empate no primeiro Fla-Flu de 2025. Neste sábado (8), Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0 no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Pior para o time dirigido por Mano Menezes, que se complica na busca por uma vaga nas semifinais do Estadual.

Com o resultado, o Tricolor aparece com 11 pontos e é apenas o sétimo colocado. Assim, precisará secar o quarto colocado, o Botafogo, que ainda joga nesta rodada e pode se distanciar na tabela. O Rubro-Negro, por sua vez, chega a 14 somados e mantém encaminhada sua classificação para a próxima fase.

Muita gritaria, mas e a criatividade?

O clássico teve dois times buscando imprimir marcação alta para compensar a falta de criatividade no primeiro tempo. Assim, o nível técnico ficou bem abaixo do esperado no Maracanã. Logo aos sete minutos, Alex Sandro pediu substituição por conta de dores na coxa e aplicou gelo assim que chegou ao banco de reservas. Em campo, o Flamengo teve mais a posse bola e poderia ter incomodado a defesa tricolor aos 13′ se Plata não tivesse adiantado demais a bola na área. A melhor oportunidade ocorreu aos 34′, quando Bruno Henrique cabeceou rente à trave. Os jogadores também buscaram prevalecer no grito durante a etapa em meios aos desentendimentos no gramado, como nos casos de Pulgar e Arias, que foram advertidos com o cartão amarelo.

Panorama não muda, e vaias das arquibancadas

O técnico Filipe Luís, preocupado ao ver o Fluminense povoar o meio de campo, puxou Gerson para igualar a quantidade de tricolores no setor. Mas nenhuma das equipes conseguiu mudar o panorama do clássico. Faltou ousadia a mano Menezes nas substituições para mudar o cenário da partida, visto que o Tricolor precisava vencer a qualquer custo para continuar com boas chances de classificação. A melhor chance da etapa ocorreu aos 43 minutos, quando Cebolinha aproveitou cruzamento na medida de Ayrton Lucas e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa em cabeceio no cantinho. Após o apito final, as vaias tomaram conta das aqrquibancadas do Maracanã.

FLUMINENSE 0x0 FLAMENGO

9ª rodada da Taça Guanabara

Data: 8/2/2025 (sábado)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 37.838 presentes

Gols: –

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes, intervalo) e Fuentes; Martinelli (Bernal, 42’/2ºT), Hércules e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Lima, intervalo), Canobbio (Serna, 24’/2ºT) e Germán Cano (Lelê, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 7’/1ºT); Pulgar (Allan, 41’/2ºT), Gerson e Evertton Araújo; Plata (Luiz Araújo, 15’/2ºT), Bruno Henrique (Everton, 26’/2ºT) e Michael (Juninho, 15’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões Amarelos: Canobbio, Guga (FLU); Pulgar, Bruno Henrique, Léo Ortiz (FLA)

Cartão Vermelho: –

