Arias culpa calendário por jogo ruim do Fluminense contra o Flamengo

O meia atacante Arias não poupou as críticas ao calendário do futebol carioca após o empate em 0 a 0 do Fluminense contra o Flamengo, neste sábado (8), no Maracanã. Ao apito final, o colombiano explicou que os jogadores do Tricolor não chegaram na melhor forma física por conta do pouco tempo de descanso entre este e o último jogo.

Afinal, a equipe enfrentou (e venceu) o Vasco na última quarta-feira (5) em jogo às 21h30 da noite, em Brasília. Para ele, as menos de 72h de distância entre um clássico e outro pesou contra o Fluminense.

“Acho que hoje era uma partida importante para nós, importante para o Campeonato (Carioca). Acho que o Fla-Flu sempre tem esse gosto especial, a mais. Talvez fomos um pouco prejudicados pelo calendário. Eu não gosto de reclamar, sou totalmente contra reclamar, mas numa partida como essa, você precisa que as pessoas que dão o espetáculo, que são os jogadores, estejam bem descansados, em ótimas condições. Um clássico como esse merece todo mundo 100%. A gente jogou 21h30 em Brasília, tivemos viagem, e numa quarta. Hoje é sábado, menos de 72h horas de descanso. Um clássico como esse, 16h, com o time assim…”, desabafou.

Ele prosseguiu, falando mais da partida. Para Arias, o Fluminense está “evoluindo” técnica e fisicamente com o passar dos jogos no Carioca.

“Mas acho que a gente tentou, fizemos um grande jogo. Flamengo é um grande time. A gente vai continuar lutando. Com o passar dos jogos, a gente vai evoluindo. Hoje foi uma mostra que aos poucos a gente vai chegando no lugar físico e técnico que a gente quer”, encerrou.

Copa do Brasil é logo ali para o Fluminense

O Fluminense volta a campo somente no outro domingo (16), quando recebe o Nova Iguaçu, pela décima rodada da Taça Guanabara. Já na quarta (19), começa sua caminhada na Copa do Brasil, ao visitar o Águia de Marabá (PA), pela primeira fase da competição.

