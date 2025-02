Carlos Alberto e Pablo estreiam com gols em goleada do Sport

O Sport não deu chances ao Maguary e aplicou uma goleada de 5 a 0, em confronto neste sábado (08), válido pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Destaque para o atacante Carlos Alberto, que, juntamente com Pablo, também estreante, marcou dois gols.

Desse modo, além dos novos atacantes que chegaram ao Leão da Ilha nesta temporada, Lenny Lobato também deixou sua marca, anotando dois gols. Esse resultado empolga a equipe do Sport, que segue firme na briga pelo título estadual de Pernambuco.

Aliás, com a vitória, o Sport chegou a 12 pontos, em sete jogos, enquanto o Maguary, que faz uma grande campanha, segue com a mesma pontuação. O líder é o Santa Cruz, com 16 pontos conquistados. Agora, o Leão da Ilha visita o Sousa, no interior da Paraíba, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela Copa do Nordeste. Jogo marcado para terça-feira (11)

