Ceará bate o Fortaleza e segue invicto no Cearense

Em um duelo bastante movimentado, o Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), na Arena Castelão, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Assim, os gols foram anotados por Lucas Mugni e Pedro Henrique para o Vozão, enquanto Lucero descontou para o Fortaleza.

O Ceará segue invicto no Campeonato Cearense, com 100% de aproveitamento até o momento, marcando 12 gols e sofrendo 3. Já o Fortaleza tem 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas o Ceará se destacou. O time comandou as ações de ataque com mais eficiência e levou perigo ao adversário.

Logo aos 15 minutos, Lucas Mugni marcou um belo gol de falta, abrindo o placar para o Vozão. A partir daí, o Ceará seguiu melhor, dominando o jogo e pressionando a defesa do Fortaleza.

Aos 24 minutos, o Ceará ampliou. Mugni fez uma grande jogada e deixou Pedro Henrique em boa posição para marcar. Fernandinho teve duas oportunidades claras de gol, mas não conseguiu aumentar a vantagem.

Retorno brigado

No segundo tempo, as equipes voltaram mais intensas em campo. No entanto, o jogo ficou mais travado no meio de campo, com lances ríspidos. O Ceará teve uma boa chance, mas Aylon perdeu um gol claro.

Aos 25 minutos, afinal, o Fortaleza conseguiu diminuir. Marinho recebeu a bola na frente, dividiu com Lourenço e caiu. O árbitro marcou pênalti, e Lucero foi para a cobrança, deslocando o goleiro e marcando o gol de honra para o Fortaleza.

Fortaleza 1 x 2 Ceará

5ª rodada do Campeonato Cearense

Data e horário: sábado, 08/02/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gols: Ceará – Lucas Mugni, aos 15’/1ºT (1-0), Pedro Henrique, aos 24’/1ºT)(2-0)

Fortaleza – Lucero, aos 25’/2ºT (2-1)

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Brítez, Kuscevic (Diego Barbosa, aos 12’/2ºT), Bruno Pacheco, José Welison, Pol Fernandez (Yaho Pikachu, aos 25’/2ºT), Pochettino (Calebe, aos 12’/2ºT), Marinho, Lucero, Moisés (Breno Lopes, aos 13’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes (Willian Machado, aos 29’/2ºT), Matheus Bahia, Richardson (Diego, aos 29’/2ºT), Fernando Sobral (Lourenço, aos 20’/2ºT), Lucas Mugni (Rômulo, aos 20’/2ºT), Pedro Henrique (Galeano, aos 7’/2ºT), Aylon, Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Cartões: Mancuso (FOR); Richardson, Fernando Sobral, Pedro Henrique, Aylon (CEA).

Árbitro: Matheus Candançan (FIFA-SP)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR) e Gizeli Casaril (FIFA-SC)

Onde assistir: TV Brasil (tv aberta), Globo (apenas CE), TV Ceará, Canal GOAT e FCF TV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.