Mano Menezes atualiza sobre Thiago Silva e analisa empate no Fla-Flu

Após o empate do Fluminense em 0 a 0 contra o Flamengo, em clássico deste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara, o técnico tricolor, Mano Menezes, avaliou o Fla-Flu. Ele atualizou sobre o zagueiro Thiago Silva, que deixou o campo no intervalo por dores no pés esquerdo, ainda que sem maiores detalhes. Assim como Filipe Luís, do Flamengo, o treinador também reclamou do gramado do Maracanã, definindo-o como “duro”.

“Do Thiago Silva ainda não temos (informações). O gramado está muito duro, todos os jogadores de um modo geral estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada colocaram uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha também sofrido alguma coisa. Acredito que com essa característica, mas em relação ao que pode vir pela frente aí, vamos ter que fazer o nosso departamento médico fazer uma avaliação e depois nos posicionar”, revelou.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Flamengo: Ignácio leva a melhor em duelo com BH

Mano Menezes também falou sobre o Fla-Flu em si, é claro. Ele analisou o contexto do clássico, explicando porque o time foi melhor defensivamente do que ofensivamente.

“A gente imaginava um jogo como ele foi. Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí (jornalistas) como um dos melhores times do país. A gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou. Então, tivemos uma organização, julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse, a equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda, mas vai ser possível logo, logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões, porque os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques, talvez em função também por ser um jogo em início de temporada”, avaliou.

Empate no Fla-Flu foi justo?

O comandante prosseguiu na análise, afirmando que o empate foi, de fato, um resultado justo para o que as equipes apresentaram.

“(O Flamengo) Controlou mais o jogo, a gente ficou com menos bola, e com menos bola sempre é mais difícil de você chegar lá e construir. No final do jogo ficou mais aberto, a gente teve alguns contra ataques que na minha opinião se bem aproveitados poderiam dar um resultado de vitória. Mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes e vamos seguir mantendo a chance de classificação, que era outro aspecto importante. Passar pelo segundo clássico, mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente vamos trabalhar uma semana cheia agora, com uma possibilidade boa de recuperar bem em dois dias depois trabalhar bem para enfrentar o Nova Iguaçu que é o nosso próximo compromisso”, analisou Mano.

Sobre a recuperação do Fluminense na tabela, Mano explicou a posição ruim em que o time se encontra. Afinal, a equipe se vê na oitava posição após nove jogos, com 11 pontos.

“A gente não está no G4 porque deixamos escapar pontos que os grandes não deixam escapar. Nosso início foi abaixo dos demais, mas se continuarmos como temos ido nos últimos jogos podemos alcançar a vaga na última rodada. Vamos por partes, nos preparar bem, tentar vencer o Nova Iguaçu, que é nosso compromisso em casa. Já mostramos para o torcedor que ele pode confiar na equipe, pode voltar ao Maracanã. Fizemos um bom clássico contra o Vasco, fomos bem contra o Flamengo. Em termos de comportamento a equipe já conseguiu mostrar que merece esse crédito. Então todos juntos mais fortes podemos atingir nosso objetivo”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.