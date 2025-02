Promessa do Vasco de 16 anos atrai interesse da seleção italiana

O jovem Diego Minete, uma das grandes promessas do Vasco, entrou no radar da seleção italiana. Ele completou 16 anos na última semana. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) procurou o atacante e seus empresários para informar que está em constante monitoramento.

A entidade européia também buscou mais informações sobre os planos da joia cruz-maltina para o futuro. Afinal, o jogador possui passaporte italiano, e seu pai tem ascendência daquele país.

Recentemente, Minete foi chamado para treinar com o elenco principal do Vasco. Ele, aliás, deve assinar seu primeiro contrato profissional com o clube carioca na próxima semana.

Na temporada passada, o atacante marcou mais de 40 gols. Destes, 35 foram com a equipe sub-15 do Vasco. Ele se destacou como campeão e artilheiro da Copa Rio, com 16 gols.

