Bragantino vence os reservas do São Paulo e melhora na tabela do Paulistão

Com reservas, e cinco titulares entrando no segundo tempo, o São Paulo perdeu para o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado, 8/2. O jogo, pela 8ªrodada do Paulistão, foi na casa do Braga, o Nabi Abi Chedid. A vitória veio graças a um gol de Matheus Fernandes no primeiro tempo. O técnico Luiz Zubeldía apostou nos suplentes, pois o Tricolor já vai ter novo jogo, nesta segunda-feira, diante da Inter de Limeira. Na quinta-feira tem o Velo Clube pela frente e, no fim de semana, clássico com o Palmeiras. E tome maratona.

Com a vitória, o Bragantino pula para os oito pontos. Ainda está na lanterna do Grupo C, mas melhora sua situação e começa a sonhar com uma vaga às quartas, pois a Portuguesa a segunda colocada, tem 9 pontos. Além disso, se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento. O São Paulo, com 13 pontos, ainda está bem tranquilo quando a vaga às quartas. Mas pode ver o Novorizontino (dez pontos) colar na liderança do Grupo C.

Bragantino na frente. Mas fica com 10

Com um time reserva e pouco entrosado, o São Paulo até que fez um bom primeiro tempo, conseguindo enfrentar jogadas de ataque com Matheus Alves acertando alguns bons passes e avanços de Ferraresi. Mas o ataque, com Erick, Ferreirinha e André Silva, não estava inspirado. Teve volúpia, mas finalizou mal.Foram seis chutes a gol e nenhum no alvo.

O Bragantino, por sua vez, também encaixou ataques e teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, ambas com Pitta. Na melhor delas, Marcos Antônio cortou mal uma bola levantada na área, e Pitta ficou livre na frente de Jandrei, mas chutou mal. Sasha ainda tentou chegar na bola, mas ela saiu. Contudo, aos 32 minutos, veio o gol dos donos da casa. Matheus Fernandes recebeu pela direita, no ataque de Juninho Capixaba, e arriscou de fora da área para fazer 1 a 0.

Mas o Braga teve uma baixa de peso ainda no primeiro tempo: aos 49minutos, Juninho Capicaba, que já tinha amarelo, fez falta em Marcos Antonio e a juíza Edna Alves deu o segundo amarelo, lateral expulso. O time da casa passava a ficar com dez.

Segundo tempo

O tecnico Fernando seabra tirou um atacante, Pitta, e entrou com um zagueiro, Guzmán, para fechar o Bragantino e tentar segurar a vantagem mesmo com um a menos. O São Paulo buscou se lançar ao ataque, trabalhou bastante pelas laterias com apoio de Ferraresi e Patryck. A melhor chance foi quando o lateral Patryck cruzou e o zagueiro Ruan cabeceou com perigo. Já o Bragantino, passou a ter contra-ataques perigosos e Gabriel não ampliou graças a uma boa defesa de Jandrei.

RED BULL BRAGANTINO 1X0 SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data:8/2/2025

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público: 8.234

Renda: R$ 343.445,00

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel Girotto (Ramires, 43’/2ºT), Lucas Evangelista e Matheus Fernandes (Guilherme Lopes, Intervalo); Vinicinho (Borbas, 32’/2ºT), Eduardo Sasha (Borbas, 32’/2ºT) e Isidro Pitta (Gúzman, Intervalo).Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi (Igor Vinícius, 16’/2ºT), Alan Franco, Ruan e Patryck; Bobadilla, Matheus Alves (Luciano, 16’/2ºT) e Marcos Antônio (Alisson, 20’/2ºT); Erick (Oscar, 16’/2ºT), Ferreira (Calleri, 20’/2ºT) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Gol: Matheus Fernandes, 33’/1ºT (1-0)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Gabriel (RBB); Calleri, Luciano (SAO)

Cartões vermelhos: Juninho Capixaba (RBB, aos 49’/1ºT)

