Mesmo reserva, Endrick está entre os maiores goleadores do Real

Mesmo na condição de reserva, o atacante Endrick é o sexto maior artilheiro do Real Madrid na atual temporada. Afinal, são cinco bolas na rede. Dessa forma, o atacante brasileiro encontra-se atrás de Mbappé (23), Vini Jr (16), Rodrygo (12), Bellingham (10) e Valverde (8).

Dessa forma, Endrick chegará ao top-5 caso faça mais três gols e, claro, Valverde não faça mais nenhum. Vale lembrar que o camisa 16 do Real Madrid acumula só 22 partidas na temporada, a primeira dele pelo clube espanhol. Aliás, o jovem tem apenas 18 anos e foi vendido pelo Palmeiras por cerca de R$ 400 milhões no final de 2022. Entretanto, precisava completar a maioridade para se transferir.

O último gol de Endrick, inclusive, foi na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Leganés, na última quarta-feira (5), pela Copa do Rei. Apesar do tento, o atacante sequer entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, neste sábado (8).

Endrick conta ainda com outros dois gols na Copa do Rei, um pela Champions League e outro pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid, aliás, mantém-se na liderança da La Liga com o empate no clássico. Afinal, os merengues somam 50 pontos em 23 jogos, enquanto os colchoneros têm 49. O Barcelona chegará aos 48 caso vença o Sevilla neste domingo (9), fora de casa.

