Vitória bate Porto com gol de ex-Flamengo e se aproxima da classificação no Baiano

Com o resultado, portanto, o Vitória chega a 15 pontos e permanece na liderança. Mas para garantir a classificação natecipada, terá de torcer por um tropeço do Barcelona de Ilhéus que ainda joga nesta rodada. O Porto, poro utro lado, estaciona nos oito pontos, cai para a quinta posição e sai do pelotão de classificação para a semifinal.

O Vitória volta a jogar em Salvador, porém pela Copa do Nordeste. Na próxima terça-feira (11), recebe o Ferroviário, no Barradão, às 19h (de Brasília). Já o Porto entra em campo apenas no dia 19, uma quarta-feira, quando visita o Jacuipense no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela oitava rodada do Estadual.