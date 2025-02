Grêmio e Inter empatam pelo Campeonato Gaúcho

Os arquirrivais Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (8), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Os donos da casa abriram o placar com Braithwaite, de pênalti. Entretanto, o Colorado igualou dois minutos mais tarde, com Fernando.

Com o resultado, o Grêmio lidera o Grupo A com 11 pontos. Já o Inter é o primeiro do B, com 14. Dessa forma, a duas rodadas do fim, eles devem confirmar a classificação ao longo da semana. Vale lembrar que os times de um grupo enfrentam os dos outros grupos.

O Inter dominou o primeiro tempo. O Colorado teve boa movimetação no setor ofensivo, principalmente com Wesley. O camisa 21 finalizou com perigo pela primeira vez aos 11. Ele fez linda jogada individual, mas chutou fraco. Cinco minutos mais tarde, Borré o lançou praticamente na marca do pênalti, mas o atacante colocou para fora.

Já aos 26, Wesley chutou colocado, mas novamente sem muita força. O goleiro Gabriel Grando permitiu o rebote, mas Jemerson afastou. Dois minutos mais tarde, um lance inusitado: Roberto Ribas, auxiliar de Roger Machado, foi expulso. Entretanto, como preza o regulamento, o técnico também tem que deixar o campo nessa situação por ser “responsável” por seu assistente. Aos 45, enfim, a melhor chance do Grêmio no primeiro tempo: Viery cruzou, Villasanti deu uma “casquinha” na bola, que sobrou para Pavón. O atacante argentino driblou Bernábei e, quase da pequena área, chutou por cima do gol.

A segunda etapa também começou com o Inter melhor: aos 3, Alan Patrick cobrou falta, Borré quase marcou de cabeça, exigindo grande defesa de Grando. Victor Gabriel desperdiçou o rebote. Na sequência, o próprio colombiano, Thiago Maia e Wesley, estes de cabeça, também levaram perigo.

Grêmio cresce na hora certa, e abre o placar

Aos 13, o Grêmio respondeu com Pavón acionando Aravena, que invadiu a área e bateu no travessão. O lance, porém, foi anulado por impedimento. Pouco depois, Cristaldo bateu falta, e Wanderson tocou na bola. Pênalti, convertido por Braithwaite aos 22.

Inter empata no lance seguinte

O Internacional não sentiu o golpe. Muito pelo contrário, afinal, empatou aos 26: Alan Patrick cobrou escanteio, e Fernando balançou as redes. A bola ainda tocou em Rodrigo Ely antes de entrar.

Próximos jogos

O Grêmio encerra sua participação na primeira fase Campeonato Gaúcho recebendo o Pelotas nesta terça-feira (11) e visitando o Ypiranga no sábado (15). O Internacional, por sua vez, joga fora de casa contra o São Luiz na quarta-feira (12) e conclui enfrentando o Moonson no sábado (15), no Beira-Rio.

GRÊMIO X INTER

6ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 8/2/2025 (sábado)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 45.364

Gols: Braithwaite, aos 24’/2ºT (1-0) e Fernando, aos 26’/2ºT (1-1)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas, aos 39’/2ºT); Dodi (Cuellar, aos 39’/2ºT), Villasanti e Cristaldo (Monsalve, aos 32’/2ºT); Pavón, Braithwaite e Aravena (Edenilson, aos 32’/2ºT) Técnico: Gustavo Quintero

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique, aos 22’/2ºT), Fernando (Ronaldo, aos 37’/2ºT) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho, aos 22’/2ºT), Wesley (Carbonero, aos 32’/2ºT) e Borré (Valencia, aos 37’/2ºT) Técnico: Roger Machado

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Jemerson (GRE); Bruno Henrique, Kaique Rocha** e Vitão (INT)

Cartão Vermelho: Roger Machado, aos 28’/1ºT*

*Roberto Ribas, auxiliar de Roger Machado, foi expulso. Entretanto, como preza o regulamento, o técnico também tem que deixar o campo nessa situação por ser “responsável” por seu assistente.

**Recebeu amarelo no banco

