Roger vê Inter mellhor em clássico e critica expulsão

Assim como fez Alan Patrick, o técnico Roger Machado afirmou que o Internacional foi melhor do que o Grêmio no 1 a 1 deste sábado (8). O comandante argumentou que o Inter, além de construir as melhores oportunidades, conseguiu anular o rival.

“Os melhores momentos traduzem o que aconteceu em campo. Fora de casa, conseguimos neutralizar as virtudes do adversário, matando as principais ações ofensivas do Grêmio, que eram as tabelas pelos lados do campo. Muitas vezes, ele penduraram o Pavón pelo lado para tentar anular o Bernábei, mas conseguimos anular com muito treinamento ao longo da semana”, comentou Roger Machado.

O técnico também aproveitou a oportunidade para tecer duras críticas ao árbitro Rafael Klein. Roger foi expulso de campo mesmo sem receber cartão. Isso porque o regulamento prevê que o treinador precisa sair de campo quando o auxiliar (no caso, Roberto Ribas) recebe o vermelho.

“Critério que o árbitro adotou durante partida deixou jogo tenso. Foi para time da casa. Deixaram o Vitão pendurado com menos de dez minutos e logo depois expulsaram meu auxiliar. Não concordo com essa regra, mas sou obrigado a concordar”, concluiu Roger Machado.

Com o resultado, o Inter segue na liderança do Grupo B, com 14 pontos, dois acima do Caxias. O primeiro colocado se garante nas semifinais, assim como o melhor segundo colocado geral, que hoje justamente o Caxias. Vale lembrar que os times de um grupo enfrentam os dos outros grupos. Portanto, ainda faltam duas rodadas.

O Internacional encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho visitando o São Luiz na quarta-feira (15) e recebendo o Moonson no sábado (15), no Beira-Rio.