Braithwaite celebra feito histórico em GreNal

Autor do gol do Grêmio no empate em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (8), o atacante dinamarquês Braithwaite lamntou o tropeço, ainda mais por ter sido em casa e com o Tricolor abrindo o placar. Entretanto, o camisa 22 entrou para a história ao ser o primeiro jogador de seu país a marcar no clássico gaúcho.

“É uma pena que não tenhamos conseguido a vitória, ainda mais abrindo o placar. Mas estou contente por estar marcado gols. O meu trabalho é esse e vou fazer de tudo para ajudar o meu time. Foi uma sensação incrível de ajudar o meu time, ainda mais em casa, mas temos que dar vitórias para a nossa torcida” comentou Braithwaite.

Dessa forma, o atacante voltou para casa agora com três gols na temporada e uma assistência. Este foi o segundo GreNal dele.

Com o resultado, o Grêmio lidera o Grupo A com 11 pontos, três acima do que o Guarany de Bagé, que ainda joga na rodada. Vale lembrar que os times de um grupo enfrentam os dos outros grupos. O Tricolor encerra sua participação na primeira fase Campeonato Gaúcho recebendo o Pelotas nesta terça-feira (11) e visitando o Ypiranga no sábado (15).

