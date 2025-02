Copa da Inglaterra: lanterna da 2ª Divisão elimina o Liverpool

Supresa na Copa da Inglaterra. Neste domingo, 9/2, o Liverpool, líder disparado da Premier League e Top1 da fase de grupos da Champions, foi até Plymouth, no Home Park. Enfrentou o time da casa, em jogo pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O técnico Arne Slot apostou em um time reserva. Mas se deu muito mal. Com um gol de Hardie, de pênalti, no segundo tempo, o Plymouth, que é o lanterna da Segundona Inglesa, venceu por 1 a 0, avançou às oitavas e eliminou o gigante.

Agora, o Plymouth espera o sorteio dos jogos da próxima fase para saber qual o seu adversário.

Liverpool com time B é surpreendido

O técnico Arne Slot resolveu poupar os astros e lançou um time quase reserva (exceto por Kelleher e Luiz Díaz) para este duelo fora de casa contra um rival da Segunda Divisão inglesa. Apesar do bom volume de jogo, o time teve grande dificuldade em chegar perto do gol do Plymouth. Além disso, perdeu o zagueiro Joe Gómez, machucado, logo no início. Mabaya entrou em seu lugar. Já o time da casa teve bons momentos e pelo menos duas chances reais para abrir o placar. Mas nada de gol.

No segundo tempo, a surpresa. Aos seis minutos, Gyabi tentou a finalização, com a marcação de Elliot, que tentou o corte, mas a bola bateu em seu braço aberto. Pênalti claro. Gardie cobrou bem, sem chance para Kelleher. Atrás no placar, Slot colocou o goleador Darwin Núñez (tirando exatamente Mabaya, que entrou ainda no primeiro tempo). Mas a dificuldade de chegar próximo ao gol de Conor Hazard era evidente. Para se ter ideia: aos 30 da etapa final, o Liverpool ostentava 75% de posse e 4 finalizações. Apenas um chute o alvo. Já o Plymouth chutou nove vezes, emos com 25%.

Nos 15 minutos finais, pressão total. Hazard fazendo ótimas defeseas e, depois de nove minutos de acréscimos, nada de gol do Liverpool, que vê o lanterna da Segundona o eliminar da Copa da Inglaterra. Aos 54, Darwin Núnez cabeceou e Hazard fez a defesa do jogo. Enfim, futebol é assim.

