Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira (10) em um confronto decisivo pelo Campeonato Italiano. A partida, válida pela 24ª rodada da competição, está marcada para as 16h45 (de Brasília) e será disputada no estádio San Siro, em Milão. Atualmente, a equipe milanesa segue na perseguição ao Napoli na luta pelo título.

Com 51 pontos, a Inter precisa de uma vitória para se manter na disputa, já que o líder soma 54. Por outro lado, a Fiorentina ocupa a quinta posição, com 42 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Curiosamente, as duas equipes já se enfrentaram na última quinta-feira, em um jogo que havia sido suspenso anteriormente devido ao colapso de Edoardo Bove em campo. Na ocasião, a Inter foi surpreendida e sofreu uma dura derrota por 3 a 0, que se tornou o pior revés de Simone Inzaghi no comando do time.

Onde Assistir

A ESPN 4 e o Disney+ Premium transmitem.

Como chega a Inter de Milão

A derrota da última quinta-feira (6) foi especialmente dolorosa para a Inter, principalmente porque fazia cinco anos que a equipe não perdia por uma diferença de três gols – a última vez ocorrera sob o comando de Luciano Spalletti. Diante desse cenário, a equipe milanesa sabe que não pode mais cometer deslizes se ainda quiser disputar o título até a última rodada.

Como chega a Fiorentina

Para o confronto desta segunda-feira, o técnico Palladino ainda tem dúvidas sobre o retorno de alguns jogadores lesionados. No entanto, existe a possibilidade de que ele opte por escalar desde o início alguns dos novos reforços, como Fagioli e Zaniolo.

Além disso, um dos grandes destaques recentes da Fiorentina é Moise Kean, que vive grande fase. O atacante marcou quatro gols nas últimas cinco partidas da Serie A, elevando seu total na competição para 15. Inclusive, com a dobradinha contra a Inter, ele superou seu recorde pessoal de gols em um único campeonato.

INTER DE MILÃO X FIORENTINA

Campeonato Italiano – 24ª Rodada

Data e horário: 10/2/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuzeppe Meazza, em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: .Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Henerikh Mkhitaryan, Carlos Augusto; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

FIORENTINA: De Gea; Dodô, Marin Pongracic, Luca Ranieri e Robin Gosens; Yacine Adli, Rolando Mandragora (Amir Richardson) e Albert Gudmundsson (Lucas Beltrán); Andrea Colpani, Michael Folorunsho e Moise Kean. Técnico: Raffaele Palladino

Árbitro: La Penna

Assistentes: Scatragli e Moro

VAR: Meraviglia

