Aston Villa vence o Tottenham e se classifica na Copa da Inglaterra

Sem maiores dificuldades, o Aston Villa despachou o Tottenham neste domingo (9), em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A vitória por 2 a 1, gols de Ramsey e Rogers, aliás, poderia ser por uma diferença maior de gols caso os Villans não perdessem tantas oportunidades de gol. Tel marcou para o Tottenham, já nos acréscimos do segundo tempo. O resultado colocou os anfitriões nas oitavas de final da competição interclubes mais antiga do mundo.

Novamente em casa, o Aston Villa enfrenta o Ipswich Town, sábado (15), pelo Campeonato Inglês. O Tottenham, por sua vez, recebe o Manchester United, no dia seguinte, pela mesma competição.

Gol relâmpago

A partida começou praticamente com o Villa vencendo por 1 a 0. Logo no primeiro minuto de jogo, Ramsey abriu o placar. A partir daí, a primeira parte da partida se transformou quase em um ataque contra defesa por parte dos anfitriões, que empilharam chances e poderiam deixar o campo para o intervalo até com uma goleada. Desnorteado, o Tottenham ameaçou apenas uma vez, com o coreano Son.

Domínio absoluto

O panorama se manteve na segunda etapa. Desse modo, até demorou para que o segundo gol dos Villans acontecesse. Este veio, por fim, aos 18 minutos, quando Rogers aproveitou sobra após rebote dentro da pequena área.

O gol desnorteou ainda mais o Tottenham. Entregue, a equipe londrina seguiu oferecendo chances ao adversário. Assim como no primeiro tempo, todavia, os anfitriões voltaram a perder oportunidades claras. Já nos acréscimos, em rara subida ao ataque, Tel marcou para os visitantes.

