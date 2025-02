Cruzeiro x Atlético: Gabigol deixa cotovelo no rosto de Lyanco e é expulso no Mineirão

Gabigol foi expulso na primeira etapa do clássico entre Cruzeiro e Atlético, na tarde deste domingo (9), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O camisa 9 levou o cartão vermelho em decorrência de uma cotovelada no rosto do zagueiro Lyanco. no Mineirão.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou inicialmente o cartão amarelo para o centroavante da Raposa, contudo o VAR interveio. Assim, houve mudança na decisão e a apresentação do vermelho a Gabigol.

O lance ocorreu aos 26 minutos de jogo. O defensor alvinegro tocou a bola, e o jogador cruzeirense chegou atrasado na disputa, deixando o braço no rosto do adversário.

Após ser expulso, Gabigol reclamou acintosamente com árbitro do clássico, mas não teve jeito. O atacante do Cruzeiro, aliás, deixou o campo sob aplausos dos torcedores celestes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.