Hulk decide, e Atlético vence Cruzeiro em clássico que teve expulsão de Gabigol

Em clássico tenso do começo ao fim – e com expulsão de Gabigol ainda no primeiro tempo -, o Atlético aproveitou a superioridade numérica e contou com os gols de Hulk para vencer por 2 a 0 o Cruzeiro neste domingo (9), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Fora do Mineirão, as organizadas dos clubes protagonizaram cenas de violência antes da partida.

Com o resultado, o Galo chega aos mesmos 13 pontos da Tombense no Grupo A e segue vivo no Estadual – havia o risco de eliminação precoce em caso de derrota no clássico. Já a Raposa, apesar do revés, segue líder do Grupo C com 11 somados.

Gabigol expulso por infantilidade

Apesar do clima de tensão, as equipes fizeram uma primeira etapa bastante movimentada. Hulk, Scarpa e Cuello incomodaram Fabrício Bruno & Cia. Pelo lado celeste, Marquinhos e Gabigol responderam. Mas, aos 27 minutos, o camisa 9 da Raposa deixou o cotovelo no rosto de Lyanco em um claro revide por conta de uma chegada do zagueiro em lance anterior. O VAR orientou o árbitro Felipe Fernandes de Lima a rever a jogada no monitor. Em seguida, ele aplicou o cartão vermelho para o centroavante. Rubens e Scarpa ainda testaram o goleiro Cássio antes do intervalo. Mesmo com mais posse, o Galo não chegou a levar um grande perigo à meta cruzeirense.

Hulk, sempre ele, define

A etapa final ressaltou a grande importância que Hulk ainda tem para o time alvinegro. Aos nove minutos, o atacante finalizou rasteiro para abrir o placar após cruzamento de Cuello e ajeitada de Natanael. O Galo, a partir daí, soube administrar a vantagem e não correu riscos. Cuello, que havia iniciado a jogada do primeiro gol, também participou do segundo. Afinal, aos 41′, ele recebeu passe de Hulk e devolveu para o artilheiro só empurrar para o fundo da rede.

CRUZEIRO 0x2 ATLÉTICO

7ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 09/02/2025 (domingo)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público e Renda: 60.834 presentes / R$ 4.169.353

Gols: Hulk, 9’/2ºT (0-1); Hulk, 41’/2ºT (0-2)

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Christian, 20’/2ºT), Matheus Henrique (Eduardo, 43’/2ºT) e Matheus Pereira (Bolasie, 20’/2ºT); Marquinhos, Dudu (Lautaro Díaz, 31’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho (interino)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso (Palacios, intervalo) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Rabello, 20’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Otávio, 43’/2ºT); Rubens, Cuello e Hulk (Deyverson, 46’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões Amarelos: Junior Alonso, Rubens (CAM); Matheus Henrique, Christian (CRU)

Cartão Vermelho: Gabigol, 29’/1ºT (CRU)*

*Expulso por cotovelada no rosto de Lyanco. O atacante cruzeirense revidou uma chegada do zagueiro em lance anterior.

