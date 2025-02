Brazão enaltece ponto do Santos fora de casa

Eleito melhor em campo no empate do Santos em 0 a 0 com o Novorizontino, o goleiro Gabriel Brazão lamentou o resultado válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, ele também valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“Estou vivendo um grande momento (fez pelo menos seis boas defesas). O Santos é o maior clube do mundo e me capacita dia após dia. Temos de continuar trabalhando. O resultado não veio, queríamos os três pontos, mas não deu. Mas o Novorizontino é forte. Pelo menos ganhamos um ponto que soma na nossa luta pela classificação”, comentou Gabriel Brazão, em entrevista ao “Zapping”

Com o resultado, o Santos está em terceiro lugar no Grupo B do Campeonato Paulista, com nove pontos. Os líderes, vale lembrar, são Guarani (10) e Portuguesa (9). O Red Bull Bragantino, por sua vez, encontra-se em quarto, com oito. Portanto, a briga pelas duas vagas nas quartas de final da competição está bem aberta. Já o Novorizontino é segundo do Grupo C, com 11 pontos.

O Santos agora se prepara para encarara o Corinthians e voltar a vencer após dois empates no Paulistão. O clássico, válido pela nona e antepenúltima rodada da fase de grupos, será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira (12), às 21h35.

“Temos dois treinos antes do clássico com o Corinthians. Vamos trabalhar, corrigir os erros e melhorar o que fizemos de bom, em busca da classificação e dos três pontos”, concluiu Gabriel Brazão.

