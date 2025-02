Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira segue em sua jornada no Sul-Americano Sub-20. Na tarde desta segunda-feira (10), o Brasil entra em campo contra o Paraguai para um duelo decisivo pela 3ª rodada da fase final do torneio. O confronto, que acontece às 17h no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. O Brasil é vice-líder, com seis pontos em dois jogos. Já os paraguaios, com uma vitória e uma derrota, estão na quarta posição.

Onde Assistir

O Sportv transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Paraguai

O Paraguai, em suma, teve altos e baixos ao longo da competição. Inicialmente, venceu o Peru por 2 a 1, mas, na sequência, sofreu uma goleada acachapante de 6 a 0 contra o Uruguai. Ainda assim, conseguiu se recuperar ao derrotar a Venezuela por 1 a 0 e, na última rodada da fase de grupos, superou o Chile por 2 a 1. No hexagonal, perdeu por 4 a 0 para a Colômbia e, novamente contra o Chile, voltou a derrotar o adversário pelo mesmo placar.

Como chega o Brasil

Embora tenha começado a competição de forma desastrosa, sofrendo uma goleada por 6 a 0 para a Argentina, a equipe conseguiu se recuperar rapidamente. Logo depois, venceu a Bolívia por 2 a 1 e, em seguida, superou o Equador por 3 a 2. No entanto, na última partida da fase de grupos, sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia. Já na fase final, os comandados de Ramon Menezes demonstraram maior consistência e garantiram duas vitórias importantes, ambas por 1 a 0, contra Uruguai e Colômbia.

PARAGUAI X BRASIL

Sul-Americano Sub-20

Data e horário: 10/2/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

PARAGUAI: Insfran; Duarte, Balbuena e Leon; Guinazu e Aguayo; Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero. Técnico: Antolin Alcaraz

BRASIL: Robert; Igor Serrote, Arthur Dias, Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson e Deivid Washington. Técnico: Ramon Menezes

Árbitro: Não anunciado até o fechamento desta matéria

