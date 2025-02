Após derrota do Botafogo, Patrick de Paula já mira duelo com o Flamengo

O Botafogo foi derrotado neste domingo (09) pelo Madureira, por 2 a 0, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. Apesar de ter o mando de campo, a partida aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Ao final do jogo, o volante Patrick de Paula, artilheiro do Glorioso na temporada com três gols, falou com a imprensa, abordando principalmente a possibilidade de a equipe ficar fora das semifinais, algo que já ocorreu em 2023 e 2024.

“Infelizmente, perdemos. Não foi o resultado que queríamos. Estamos sempre juntos, é um grupo que trabalha, de caráter, e está sempre à disposição, independentemente de qualquer coisa. Buscamos, criamos chances, mas não concretizamos em gol. Agora, é descansar, esquecer o dia de hoje, porque quarta tem clássico pela frente. Vamos buscar a vitória, o Botafogo vai sempre buscar isso”, disse o volante.

Na quarta-feira, o Botafogo enfrentará o Flamengo, novamente pelo estadual, desta vez no Maracanã. Uma derrota pode dificultar a classificação, já que a equipe é a quarta colocada, com 12 pontos.

“Corremos, nos dedicamos, é começo de temporada. É descansar, mudar a chave para fazer um bom jogo na quarta-feira e sair vitorioso”, concluiu Patrick de Paula.

