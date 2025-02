Napoli empata com Udinese e pode ver distância para a vice-líder Inter diminuir no Italiano

O Napoli bem que tentou, mas dessa vez não conseguiu fazer o dever de casa. Neste domingo (9), o líder do Campeonato Italiano ficou no empate por 1 a 1 com a Udinese em Nápoles pela 24ª rodada. McTominay abriu o placar para os napolitanos, mas Ekkelenkamp, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para os visitantes no Estádio Diego Armando Maradona.

Este, aliás, foi o segundo empate consecutivo do time de Antonio Conte, que chega a 55 pontos e pode ver a vice-líder Inter de Milão, que tem 51 somados, diminuir a distância caso derrote a Fiorentina no San Siro. Já a Udinese segue em décimo, com 30 pontos.

Pela 25ª rodada, o Napoli visita a Lazio no sábado (15), às 14h, no Olímpico de Roma. No dia seguinte, às 11h (também de Brasília), a Udinese recebe o Empoli no Bluenergy Stadium.

O jogo

As equipes apresentaram propostas de jogo bastante diferentes. Enquanto os napolitanos buscaram aproveitar o fator casa e foram ofensivos do começo ao fim, o time de Udine atuou em seu campo à espera de oportunidades contra-atacar. Aos 37 minutos, li) de cabeça de muito perto para o centro do gol. Assistência de Matteo Politano fez cruzamneto após cobrança curta de escanteio, e McTominay cabeceou para o fundo da rede. A reação, porém, veio apenas três minutos depois. Jurgen Ekkelenkamp recebeu passe de Karlström e finalizou de longe no canto esquerdo do goleiro para empatar.

Na volta do intervalo, as equipes promoveram mudanças que não modificaram o cenário da partida. Apesar do abafa, o time napolitano não conseguiu furar a retranca da Udinese, que arriscou poucos contragolpes, já muito satisfeita com o ponto fora de casa.

