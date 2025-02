Alex Sandro tem lesão diagnosticada e está fora de clássicos

O Flamengo informou, neste domingo (9), que o lateral-esquerdo Alex Sandro está com uma lesão na coxa esquerda, de grau 1. O clube, como de costume, não divulgou um possível prazo para o retorno do camisa 26. Entretanto, esse tipo de problema afasta o atleta por pelo menos uma semana.

O atleta, inclusive, lesionou-se aos 7 minutos do empate sem gols com o Fluminense, no último sábado (8). Assim, Alex Sandro será desfalque do Flamengo nos dois próximos jogos, ambos clássicos, contra Botafogo e Vasco. Os embates, aliás, estão marcados para quarta-feira (12) e sábado (15), sendo os dois pelo Campeonato Carioca.

Aliás, o lateral-esquerdo já é visto como dúvida para o duelo contra o Maricá, no dia 22, pela última rodada da primeira fase do Estadual. Entretanto, Alex Sandro deve estar à disposição para as semifinais do Campeonato Carioca, caso o Flamengo confirme a classificação.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alex Sandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular Grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alex Sandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida”, informou o Fla em nota oficial.

Dessa forma, o técnico Filipe Luís usará Ayrton Lucas no setor. O atual elenco do Flamengo tem ainda o uruguaio Matias Vinã, que se recupera de uma grave lesão, não joga desde agosto e só voltará no meio deste ano.

Alex Sandro, multicampeão pela Seleção Brasileira, Santos e clubes na Europa, foi contratado pelo Flamengo justamente para suprir a lesão do uruguaio. Dessa forma, ele estreou pelo Rubro-Negro em setembro do ano passado. Até aqui, são nove vitórias, sete empates e duas derrotas pelo Fla, com dois títulos: Copa do Brasil e Supercopa. Ele completou 34 anos no final de janeiro.

