Caixinha fala em planejamento e pede ‘cuidado’ com Neymar

Após o empate em 0 a 0 com o Novorizontino, o Santos chegou a dois jogos sem vitória no Campeonato Paulista, e vê o torcedor questionar: quando Neymar estará 100%? O técnico Pedro Caixinha afirmou que ainda não será na partida contra o Corinthians, na quarta-feira (12). A bola vai rolar na próxima quarta-feira (12), às 21h35, na Neo Química Arena.

“Estamos trabalhando isso diretamente com o Neymar e o estafe dele, que se juntou a nós e tem tido uma grande cooperação. Um jogador com a qualidade e a experiência que ele tem, ninguém o conhece mais que ele mesmo. O compromisso que temos é que ele não pode ir até um limite que quebre. Temos que ter muito cuidado. Para o bem de todos. Para o bem do futebol”, comentou Caixinha, em entrevista coletiva.

Inclusive, o treinador português garantiu que a presença do atacante brasileiro no clássico válido pela nona rodada da competição estadual. Neymar, vale lembrar, tem dois jogos té aqui: primeiro, jogou 45 minutos no 1 a 1 diante do Botafogo-SP e agora atuou por 75 minutos

“Vamos analisar e ponderar. Ele, como ser humano, sente. Ele quer jogar e ganhar. É um competidor e um vencedor nato. Mas é um momento importante para o que será a sequência e o crescimento dele. Temos que tomar essa decisão com base nos dados, de forma clara”, acrescentou o comandante.

