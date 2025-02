Ponte vence clássico e se ‘anima’ com vaga no mata-mata

A Ponte Preta venceu o arquirrival Guarani por 2 a 0, na noite deste domingo (9), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O confronto ficou marcado por muitas polêmicas, mas também pela terceiro triunfo seguido da Macaca na competição. Danilo Barcelos e Jean Silva, ambos de pênalti, anotaram os gols no primeiro tempo.

O Guarani começou a partida bem melhor, demonstrando que logo abriria o placar. Entretanto, o Alviverde deixou o campo revoltado com a arbitragem de Raphael Claus. Primeiro, o zagueiro Lucas Rafael foi expulso aos 31 do primeiro tempo, por cometer pênalti em Jean Dias. Houve a falta, mas o Bugre alega que foi fora da área. O experiente Danilo Barcelos, ex-Flu, Bota, Galo Vasco, cobrou com sua habitual força no canto direito e abriu o placar.

Ainda no primeiro tempo, Jean Dias sofreu outro pênalti, agora por Raphael Rodrigues. Desta vez, ele mesmo cobrou, no canto esquerdo, rasteiro, ampliando para 2 a 0. Com boa vantagem no placar, jogando em casa e com um a mais em campo, a Ponte Preta, comandada por Alberto Valentim, buscou administrar o resultado na etapa complementar. Ainda assim, a Macaca viu o Guarani, do técnico Maurício Souza, ter boas chances e o seu zagueiro Saimon ser expulso aos 37 minutos.

“O Guarani Futebol Clube repudia as decisões equivocadas da arbitragem do Dérbi 209, que interferiram diretamente no resultado da partida. No lance do primeiro gol da equipe adversária, houve uma sequência de erros inadmissíveis para um árbitro FIFA. Não houve sequer falta no lance em que foi marcado pênalti e, mesmo com o auxílio do VAR, o árbitro manteve equivocadamente a marcação e ainda optou, novamente com grave erro, por expulsar o atleta bugrino. Diante deste cenário, a Diretoria do Guarani Futebol Clube já acionou seu departamento jurídico para tomar todas as providências necessárias junto à Federação Paulista de Futebol”, reclamou o Guarani através das redes sociais.

Com o resultado, a Ponte Preta alcançou a terceira vitória seguida na competição, agora com 15 pontos em oito jogos. A Macaca aparece em terceiro no Grupo C, atrás de São Bernardo (16) e Palmeiras (15) e à frente do eliminado Velo Clube (5). Os dois primeiros, vale lembrar, avançam. O Alvinegro agora pega o Mirassol, fora de casa, na próxima quarta-feira (12), às 19h30.

O Guarani, apesar do tropeço, segue na liderança do Grupo B, com dez pontos, à frente de Portuguesa (9), Santos (9) e Bragantino (8). O Bugre receberá o Novorizontino na quinta-feira (13), às 19h30.

