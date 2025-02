Athletico vira sobre Maringá, pula para a liderança e vai às quartas de final do Paranaense

O Athletico está classificado por antecipação para as quartas de final do Campeonato Paranaense. Na noite deste domingo (9), o time rubro-negro derrotou por 3 a 2 o Maringá, de virada, no encerramento da nona rodada.

Com dois gols de Matheus Moraes, o Dogão abriu frente no Estádio Willie Davids. Contudo, os anfitriões tiveram o zagueiro Gustavo Vilar, expulso ainda na primeira etapa. Assim, Alan Kardec marcou duas vezes, e João Cruz definiu o vira-vira no placar.

O resultado fora de casa coloca o Furacão na liderança do Estadual, agora com a 18 pontos. Além disso, os athleticanos garantem presença por antecipação na próxima fase do Estadual. Já o Maringá aparece na sexta colocação, com 13 somados. Pela décima e penúltima rodada, na próxima quarta (12), às 20h (de Brasília), o Maringá enfrenta o Azuriz no Estádio Willie Davids. No mesmo dia e horário, o Athletico recebe enfrenta o Cascavel na Ligga Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.