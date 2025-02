Sergio Ramos elenca fatores para escolher o Monterrey

O zagueiro Sergio Ramos falou com o portal de notícias mexicano ‘CANCHA’, no fim de semana, onde o tema foi seu movimento para o futebol mexicano mediante anúncio como reforço do Monterrey.

Diante de sua idade e saída do futebol europeu, Ramos tratou de frisar que não encara tal movimento como algo a ser mais “leve” em sua carreira, pelo contrário. Na sua análise, não existe a possibilidade de estar em nível de competição sem buscar a excelência. Ou seja, algo que consiste em brigar por mais títulos:

“Não venho ao México para passear. Sou uma pessoa que não se cansa de ganhar no futebol e não vivo no passado. Não venho aqui para colocar em uma bandeira o que ganhei. Estou em busca de troféus e novas oportunidades. Os troféus estão lá, mas estou aqui para dar o meu melhor. Meu gesto de vir de tão longe mostra meu comprometimento e minha ambição. Quero continuar vencendo.”

Além de fazer elogios a questão esportiva e de valores que o fez assinar com o Monterrey, Sergio Ramos tem ciência de que sua contratação atrai holofotes e esperança de grande retorno. Em especial, nos confrontos com outros gigantes do futebol local como Tigres e América, dois dos clubes mais vencedores nos últimos anos.

“Não quero que coloquem toda a pressão sobre mim, mas certamente minha contribuição, minha experiência e o que eu puder fazer para ajudar serão uma vantagem. Gosto de desafios. Estou ciente da rivalidade do Rayados com o Tigres e o América, mas está na hora das copas mudarem de vitrine”, afirmou o defensor espanhol.

Provável estreia

No último domingo (9), Sergio Ramos foi introduzido aos torcedores do Monterrey em evento no Estádio BBVA A tendência é que ele faça sua estreia contra o Querétaro, fora de casa, em compromisso pela sétima rodada do Clausura, na Liga MX. O duelo em questão ocorre no próximo domingo (16) às 20h (de Brasília).

