Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr por mais um ano, segundo jornal

Cristiano Ronaldo renovou seu contrato com o Al-Nassr por mais um ano. A informação é do jornal árabe Ariyadhiah. Apesar de não ter um anúncio oficial, o periódico afirma que o português ficará por mais uma temporada no clube árabe. A confirmação deve acontecer nos próximos dias.





O craque português tinha contrato com o Al-Nassr válido até junho de 2025, e podia assinar um pré-contrato com qualquer clube desde janeiro. Contudo, o jogador teria decidido permanecer na Arábia Saudita. Aliás, ainda segundo o jornal, Cristiano Ronaldo renovará por mais um ano com opção de renovar por mais um.

Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol com 40 anos na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Fayah, na última sexta-feira (7). Na temporada 2024/25, ele soma 24 gols e quatro assistências em 26 jogos. Já no ano passado, fez 44 gols em 45 partidas.

Na última semana, Cristiano Ronaldo chegou aos 40 anos. O atacante, que está no Al-Nassr desde dezembro de 2022, vive a expectativa do milésimo gol na carreira. No total, o atacante já acumula 924 tentos. Ou seja, faltam 76 para a marca histórica.

