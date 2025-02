Palmeiras tem pior início de temporada desde 2008

O empate com o Água Santa neste domingo (9/02), não apenas complicou o Palmeiras no Campeonato Paulista, mas também registrou uma marca negativa na equipe de Abel Ferreira. Afinal, o Verdão faz o seu pior início de ano desde 2008. Ou seja, é o começo de ano mais complicado do Alviverde em 17 anos.

O Verdão atuou em oito jogos e venceu somente três jogos, além de quatro empates e uma derrota. Neste meio tempo, o Palmeiras marcou 12 gols e sofreu sete, e em apenas em duas partidas encerrou a partida sem ser vazado. O aproveitamento atual é de 52,8%, pior que em 2008, quando a equipe começou a temporada com 45.8%.

Contudo, vale lembrar que em 2008 o Palmeiras terminaria como campeão Estadual, batendo a Ponte Preta na grande decisão. Mas o desempenho da equipe atualmente vem fazendo os torcedores e até mesmo a comissão técnica a ficar com uma pulga atrás da orelha.

Afinal, este também é o pior começo de temporada de Abel Ferreira no Palmeiras. O começo de ano mais difícil do treinador do Verdão foi justamente em seu primeiro Estadual. Na ocasião foram 58.3% de aproveitamento, quando utilizou jogadores da base no início da competição.

A situação do Palmeiras no Paulistão também ficou delicada. Afinal, a equipe soma 13 pontos, sendo dois atrás da Ponte Preta, que no domingo venceu o Guarani e está em segundo, e três atrás do líder São Bernardo. Como nesta fase do Paulistão não tem confronto direto, o Palmeiras precisa torcer para tropeços dos rivais para chegar na zona de classificação. Aliás, vale lembra que restam apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos.

