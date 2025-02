Vasco faz proposta por Benjamin Garré, ex-Manchester City

Ainda em busca de um ponta, o Vasco tem mais um jogador na mira. Trata-se do argentino Benjamin Garré, do Krylya Sovetov (RUS). Após algumas negativas no mercado, o Cruz-Maltino fez proposta de empréstimo ao time russo e a negociação segue em andamento.

A oferta inicial era de 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões no câmbio atual) pelo empréstimo do jogador, além de uma cláusula de opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 23,86 milhões). Mas, segundo o jornalista argentino Germán García Grova, os russos desejam fixar o passe de maneira obrigatória por 4,5 milhões de euros (R$ 26,84 milhões).

Dessa forma, as equipes seguem negociando para encontrar um denominador comum. Garré, de 24 anos, está em sua terceira temporada pelo Krylya. Já são 13 gols e quatro assistências em 58 partidas pelo time russo, que disputa a primeira divisão.

Ele fez praticamente toda sua base no Manchester City, chegando para o time sub-17, em 2016. Passou por tods as categorias, mas não estreou profissionalmente pelo clube. Em 2020, deixou a Inglaterra para atuar no Racing, em seu país natal. De lá, foi emprestado ao Huracán, em 2022, onde chamou a atenção do futebol russo.

