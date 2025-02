São Paulo tem semana agitada em Brasília antes do Choque-Rei

O São Paulo terá uma semana agitada antes do clássico contra o Palmeiras, no dia 16 de fevereiro. Isso porque o Morumbis não estará disponível para a equipe nos próximos dois compromissos. O Tricolor vai enfrentar a Inter de Limeira e o Velo Clube no estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do Choque-Rei.

O Morumbis vai receber um show da cantora Shakira. Embora a colombiana vá se apresentar uma única vez no estádio, o São Paulo disponibiliza o local cinco dias antes para a montagem da estrutura de palco e toda organização do evento.

O Tricolor, por sua vez, não tem problemas em jogar no Mané Garrincha, algo que aconteceu algumas vezes no ano passado. A comissão técnica está atenta apenas com a logística e a recuperação dos atletas.

Afinal, o São Paulo teve apenas dois dias de preparação para o duelo contra a Inter de Limeira, nesta segunda-feira (10/02). Após o embate contra a equipe do interior, o Tricolor terá dois dias de treino em Brasília antes de encarar o Velo Clube, também no Mané Garrincha. O técnico Luis Zubeldía deve preservar alguns titulares neste segundo jogo, justamente visando o clássico contra o Palmeiras.

Aliás, o jogo está sendo visto como o último principal teste para o argentino testar o time titular. A ideia de Zubeldía é ter uma equipe preparada e entrosada para o mata-mata do Estadual e também para o restante da temporada. Contudo, a comissão técnica também sabe que precisa dosar as energias já que a viagem longa pode prejudicar a recuperação dos atletas.

