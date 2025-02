Tainá Castro faz exigência à Karoline Lima sobre seus filhos com Léo Pereira, do Flamengo

Tainá Castro e Karoline Lima voltaram a ter seus nomes interligados após um novo desconforto na conturbada relação entre elas. Isso porque a ex-mulher de Léo Pereira, atual namorado de Karol, se incomodou com uma postagem da influencer envolvendo seus filhos e o zagueiro do Flamengo nas redes sociais.

Segundo informações, Tainá entrou em contato com Diego, irmão de Léo Pereira, para pedir que Karoline não use mais fotos de seus filhos nas redes sociais. Já outro perfil noticiou que a solicitação da esposa de Éder Militão, ex de Karol, aconteceu através da irmã de Karoline – o que foi desmentido pela própria.

“A informação está certa, mas ela não entrou em contato com minha irmã”, se manifestou Karoline Lima. Ainda de acordo com o ‘Gossip do Dia’, responsável por noticiar em primeira mão, a mãe de Cecília não irá se pronunciar novamente sobre o caso.

Troca de casais

Léo Pereira e Tainá Castro tiveram dois filhos frutos do casamento de anos: Helena e Matteo. Já Karoline Lima e Éder Militão são pais da pequena Cecília, nascida em 2022. Acontece que hoje as famílias estão trocadas, e o zagueiro do Flamengo se relaciona com a ex do defensor do Real Madrid.

Militão e Tainá estão casados hoje em dia e vivem juntos na Espanha. Ela e Léo Pereira, inclusive, travam uma batalha judicial pela guarda dos filhos, visto que ele se manifestou de forma contrária à mudança das crianças de país. O mesmo ocorre entre Éder e Karoline, que colecionam processos um contra o outro – a maioria envolvendo a pequena Cecília.

A última confusão pública envolvendo o ex-casal se desenrolou devido à decisão da influencer em se mudar para o Rio de Janeiro após engatar o namoro com Léo Pereira, que atua pelo Flamengo. Militão demitiu funcionários e acusou Karoline de ‘usar a filha’ para passar imagem de boa mãe, ela, em contrapartida, retrucou versões do jogador com provas via stories.

tudo que o militão tá fazendo é pq ele não aceita a karoline feliz no rio de janeiro, esse homem pensa em tudo MENOS NA CECÍLIA pic.twitter.com/4dn3RpOGA8 — jú (@jucitt) May 24, 2024

Karoline e Tainá se desentendem

Uma live em abril de 2024 desencadeou, talvez, a maior confusão entre as duas. Isso porque Cecília passava um tempo na casa do pai, na Espanha, quando uma voz de mulher repreendeu fortemente a criança, com 1 ano e 9 meses à época, durante a transmissão.

“Pega Helena [filha de Tainá], pega dela. Solta, Cecília, é dela. Não, menina. Solta”, dizia a voz atribuída inicialmente à Tainá.

O caso gerou extrema repercussão à época, e Tainá se tornou alvo de duras críticas pela forma ríspida de lidar com a criança. Karoline se manifestou sobre o ocorrido no dia seguinte junto a um print de uma vídeo chamada com a filha. “Fiquei quieta até agora, pois que se trata dela, a pessoa mais importante da minha vida, eu preciso me acalmar. Se eu falar tudo que penso, posso perder a cabeça”.

“Então quem tem que se responsabilizar, prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. A sensação que fico é de angústia, impotência, em alerta. Porque é uma situação complicada e delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica”, disse em uma parte do desabafo.

A situação se desenrolou e, por fim, Karoline reconheceu que não se tratava de Tainá, mas da cuidadora das crianças. O próprio Éder Militão se manifestou sobre o caso à época e saiu em defesa da atual esposa, Tainá.

Léo Pereira e Karoline Lima

Em meio aos processos judiciais contra seus ex’s e vice e versa, o casal celebrou um ano de namoro na última semana. O zagueiro rubro-negro se referiu ao relacionamento com Karoline como a “melhor escolha de sua vida”.

Uma publicação compartilhada por Léo Pereira (@leopereira4)

“Meu amor, ontem completamos 1 ano de namoro, 1 ano intenso, vivemos momentos maravilhosos, momentos únicos que estarão para sempre em minha memória. Sou abençoado por ter você em minha vida, não por você ser linda, gata, gostosa, maravilhosa, uma princesa, uma deusa, a primeira maravilha do mundo, etc… kkkk mas sim por ter uma parceira ao meu lado para todos os momentos, que não mede esforços para me ver feliz e fazer nossa família feliz (…)”, escreveu.

